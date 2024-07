Policajná akcia: V Bratislave chytili 11 opitých vodičov

Bratislava 16. júla (TASR) - Policajti zaznamenali v pondelok (15. 7.) v Bratislavskom kraji 11 vodičov pod vplyvom alkoholu. Zistili to v rámci celokrajskej akcie. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.



Dychová skúška u ôsmich vodičov skončila s hodnotou do jedného promile. Zvyšní traja vodiči po vykonaní dychovej skúšky putovali do cely policajného zaistenia, čelia obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Jedným z nich bol aj 47-ročný Mikuláš. Policajná hliadka ho spozorovala v pondelok večer, keď pri odbočovaní na Pribylinskú ulicu v Bratislave nedal znamenie o zmene smeru jazdy, preto sa ho rozhodli policajti zastaviť.



"Vodič bol vyzvaný, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku vozidla. Tie u vodiča chýbali. Z následného preverovania hliadka zistila, že vodič má zadržaný vodičský preukaz," uviedla hovorkyňa bratislavských policajtov Silvia Šimková. Pri komunikácii s policajtami podľa ich slov javil známky požitia alkoholu, k čomu sa aj priznal. Pri dychovej skúške vodičovi namerali 1,65 promile.