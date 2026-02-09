Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POLICAJNÁ AKCIA: V hľadáčiku sú autobusy a nákladné autá

Policajná snímka. Foto: Polícia

Dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Truck and Bus vyhlásila medzinárodná organizácia Roadpol.

Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Počas druhého februárového týždňa sa policajti v Bratislavskom kraji zapoja do dopravno-bezpečnostnej akcie s názvom Truck and Bus. „Zamerajú sa na kontrolu vodičov autobusov a nákladných vozidiel,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

„V rámci bežného výkonu služby zamerajú dopravní policajti kontrolu aj na organizáciu pracovného času v doprave, prepravu nákladu, kontrolu úplnosti a platnosti dokladov vodičov nákladných vozidiel a autobusov, ako aj prepravu nebezpečných materiálov a odpadov, rozmery, hmotnosti a technický stav vozidiel,“ spresnil.

