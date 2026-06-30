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POLICAJNÁ AKCIA: V Trnavskom kraji odhalili viaceré priestupky

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj﻿

Policajné hliadky vykonali počas dopravnej akcie celkovo 1419 dychových skúšok, ktorým sa podrobilo 1415 vodičov áut, jeden motorkár a traja cyklisti.

Autor TASR
Trnava 30. júna (TASR) - V rámci dopravnej akcie odhalili policajti v utorok na cestách v Trnavskom kraji 25 priestupkov. Dvadsať prípadov vyriešili blokovou pokutou, päť postúpili na správne konanie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Policajné hliadky vykonali počas dopravnej akcie celkovo 1419 dychových skúšok, ktorým sa podrobilo 1415 vodičov áut, jeden motorkár a traja cyklisti. Policajti zistili alkohol u piatich vodičov motorových vozidiel, pričom všetci mali dychovú skúšku do jedného promile.

„Prípady tak riešime ako priestupky v doprave. Policajti všetkým piatim previnilcom zadržali vodičské preukazy,“ doplnila polícia. Okrem alkoholu za volantom policajti zistili napríklad aj jedno prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, sedem osôb nebolo riadne pripútaných a štyria vodiči mali zlý technický stav vozidla.

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