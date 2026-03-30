Pondelok 30. marec 2026
POLICAJNÁ AKCIA: Zastavili 15 vodičov pod vplyvom alkoholu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 30. marca (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo päť z nich, ďalších 10 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a dvaja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 10 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.

Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 19 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1776 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 51 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
