< sekcia Regióny
POLICAJNÁ AKCIA: Zastavili 15 vodičov pod vplyvom alkoholu
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 30. marca (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo päť z nich, ďalších 10 vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a dvaja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 10 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 19 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1776 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 51 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
