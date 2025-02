Policajná hliadka v Komárne zachránila muža pred vykrvácaním

Komárno 23. februára (TASR) - Policajtom z Komárna sa podarilo zachrániť človeka v ohrození života. Ako informovala v nedeľu polícia na sociálnej sieti, hliadka bola privolaná k mužovi, ktorý im oznámil, že jeho kamarát veľmi krváca.



Policajti sa okamžite presunuli do bytu, v ktorom bol vážne zranený muž a strácal vedomie. "Situácia si vyžadovala okamžité poskytnutie prvej pomoci. Policajti pohotovo zastavili krvácanie, neustále so zraneným komunikovali a snažili sa ho udržať pri vedomí až do príchodu lekárov. Po ich príchode zranenú osobu ošetrili a bola prevezená do nemocnice," uviedla polícia.



Neskôr sa ukázalo, že zranený muž sa pravdepodobne nešťastne pošmykol a spadol na sklenenú misu, ktorá sa rozbila a spôsobila mu tržnú ranu na zápästí. "Vďaka rýchlemu a pohotovému zásahu dvojice policajtov sa podarilo zabrániť nešťastiu," doplnila polícia.