Autom narazil do značky: Vodič nafúkal takmer 2,8 promile

Prešov 2. mája (TASR) - Policajná hliadka vypátrala v Prešove opitého vodiča, ktorý nafúkal takmer 2,8 promile. V tejto súvislosti bolo políciou začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V utorok (30. 4.) popoludní 28-ročný vodič osobného vozidla jazdil po Plzenskej ulici v Prešove, pričom narazil do dopravného značenia. Na mieste dopravnej nehody nezotrval, no policajnou hliadkou bol vypátraný a podrobený kontrole. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol hodnotu takmer 2,8 promile," uviedla Ligdayová a doplnila, že Prešovčan bol umiestnený do cely policajného zaistenia.