Policajná hliadka zachránila v Kameníne život 30-ročnej žene

Štúrovo 15. januára (TASR) – Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Štúrove zachránili život 30-ročnej žene. Počas nočnej služby preverovali oznámenie 30-ročnej ženy z Kamenína, že ju jej druh kope a bije. Hliadka po príchode na miesto zistila, že ženu najprv fyzicky napadli dve ďalšie ženy, s ktorými sa pohádala, a následne ju fyzicky napadol aj 23-ročný muž, informovala polícia.



Policajti si od všetkých osôb nachádzajúcich sa na mieste nechali podrobne vysvetliť, čo sa stalo, a presunuli sa k služobnému vozidlu. Oznamovateľka prešla okolo nich a po pár krokoch odpadla a zostala ležať na zemi. Policajti sa k nej okamžite rozbehli, žena nereagovala, nehýbala sa. Veliteľ hliadky skontroloval životné funkcie oznamovateľky, pričom zistil, že žena nemá pulz a nedýcha. Okamžite začal osobu oživovať, dávať jej masáž srdca. Jeho kolega privolal záchrannú zdravotnú službu a pokračoval s kolegom v oživovaní.



Mladá žena sa prebrala, policajti ju dali do stabilizovanej polohy a dohliadali na ňu až do príchodu záchranky. Po príchode záchranárov ju odovzdali do ich opatery. Žena bola na mieste ošetrená, avšak prevoz do nemocnice odmietla.