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POLICAJNÁ KONTROLA: Odhalili šesť vodičov, ktorí nafúkali
Policajti zadržali siedmim vodičom vodičské preukazy a štyrom vodičom osvedčenia o evidencii. Do tejto kontroly bolo zapojených celkovo 19 policajtov.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Policajti zaznamenali počas pondelkovej (22. 6.) osobitnej kontroly na území okresu Malacky päť vodičov motorových vozidiel jazdiacich pod vplyvom alkoholu a dychová skúška mala výsledok do jedného promile a v jednom prípade mal pozitívnu dychovú skúšku cyklista, a to nad jedno promile. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Polícia vykonala v pondelok od 6.00 h do 10.00 h osobitnú kontrolu, pri ktorej sa zamerali na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi, dodržiavanie ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, povinnosti vodiča voči chodcom a cyklistom.
Počas kontroly policajti skontrolovali celkovo 742 vodičov a zistili 43 priestupkov, z toho v 11 prípadoch neboli vodiči pripútaní bezpečnostným pásom, v desiatich prípadoch prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy, v siedmich prípadoch nevyhovujúci technický stav vozidla a v 19 prípadoch ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky. Policajti zadržali siedmim vodičom vodičské preukazy a štyrom vodičom osvedčenia o evidencii. Do tejto kontroly bolo zapojených celkovo 19 policajtov.
„Opäť pripomíname, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujete majetkové škody, ku ktorým by vôbec nemuselo dôjsť. Preto ešte raz, v žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok,“ dodala Šimková.
Polícia vykonala v pondelok od 6.00 h do 10.00 h osobitnú kontrolu, pri ktorej sa zamerali na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi, dodržiavanie ustanovených alebo obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, povinnosti vodiča voči chodcom a cyklistom.
Počas kontroly policajti skontrolovali celkovo 742 vodičov a zistili 43 priestupkov, z toho v 11 prípadoch neboli vodiči pripútaní bezpečnostným pásom, v desiatich prípadoch prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy, v siedmich prípadoch nevyhovujúci technický stav vozidla a v 19 prípadoch ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky. Policajti zadržali siedmim vodičom vodičské preukazy a štyrom vodičom osvedčenia o evidencii. Do tejto kontroly bolo zapojených celkovo 19 policajtov.
„Opäť pripomíname, že jazdou pod vplyvom alkoholu a omamných látok zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale aj spôsobujete majetkové škody, ku ktorým by vôbec nemuselo dôjsť. Preto ešte raz, v žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu ani omamných a psychotropných látok,“ dodala Šimková.