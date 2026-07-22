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Policajná kontrola: Odhalili vodičov a cyklistu pod vplyvom alkoholu
V utorok došlo tiež na ulici Pod Vinbargom v Bardejove k nehode 45-ročného cyklistu.
Autor TASR
Prešov 22. júla (TASR) - Polícia odhalila v utorok (21. 7.) v Prešovskom kraji vodičov a cyklistu pod vplyvom alkoholu. V dvoch prípadoch boli vodiči obvinení z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, pred 3.00 h policajti na Petrovianskej ulici v Prešove zastavili osobné vozidlo a 37-ročného vodiča podrobili kontrole. „Výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu takmer 2,4 promile. Policajná hliadka muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Prešove muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Z rovnakého trestného činu poverený príslušník ODI v Bardejove obvinil 32-ročného muža. „V utorok popoludní viedol vozidlo po Giraltovskej ulici v Bardejovskej Novej Vsi, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Po prvotnej kontrole bol vodič podrobený aj dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,5 promile. Vodič bol na mieste zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.
V utorok došlo tiež na ulici Pod Vinbargom v Bardejove k nehode 45-ročného cyklistu. „Smeroval do centra mesta, pričom na kruhovom objazde spadol z bicykla v dôsledku čoho utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Muž bol podrobený dychovej skúške, jej výsledok dosiahol takmer 2,5 promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že prípadom sa zaoberá poverený príslušník ODI v Bardejove.
Ako uviedla, pred 3.00 h policajti na Petrovianskej ulici v Prešove zastavili osobné vozidlo a 37-ročného vodiča podrobili kontrole. „Výsledok dychovej skúšky dosiahol hodnotu takmer 2,4 promile. Policajná hliadka muža obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu (ODI) v Prešove muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Z rovnakého trestného činu poverený príslušník ODI v Bardejove obvinil 32-ročného muža. „V utorok popoludní viedol vozidlo po Giraltovskej ulici v Bardejovskej Novej Vsi, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Po prvotnej kontrole bol vodič podrobený aj dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,5 promile. Vodič bol na mieste zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.
V utorok došlo tiež na ulici Pod Vinbargom v Bardejove k nehode 45-ročného cyklistu. „Smeroval do centra mesta, pričom na kruhovom objazde spadol z bicykla v dôsledku čoho utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Muž bol podrobený dychovej skúške, jej výsledok dosiahol takmer 2,5 promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že prípadom sa zaoberá poverený príslušník ODI v Bardejove.