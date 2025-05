Policajná naháňačka s nadrogovaným: Nemal ani vodičák

Košice 26. mája (TASR) - V putách skončil 25-ročný muž, ktorý v sobotu (24. 5.) večer šoféroval bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom drog. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Policajná naháňačka sa napokon skončila pri Soroške.



„Krátko pred 20.00 h si policajti v obci Turňa nad Bodvou všimli vozidlo Škoda Octavia. Vďaka výbornej miestnej znalosti vedeli, že za volantom sedí muž, ktorý nikdy nevlastnil vodičský preukaz,“ uvádza polícia s tým, že na výstražné znamenie nereagoval, zvýšil rýchlosť a začal unikať smerom na Rožňavu. „V križovatke nerešpektoval značku Stop, jazdil rýchlo, nebezpečne a ohrozoval ostatných vodičov,“ dodáva polícia.



Prenasledovanie pokračovalo cez horský priechod Soroška do Krásnohorského Podhradia až po Tornaľu, kde sa vozidlo otočilo a smerovalo späť. Do akcie sa zapojili aj ďalšie policajné hliadky. Dráma sa skončila až pred Soroškou, kde vozidlo zastavilo v strede cesty, pravdepodobne pre nedostatok paliva, uvádzajú policajti. Auto zablokovali a muža po opakovaných výzvach, na ktoré nereagoval, z neho vytiahli pomocou donucovacích prostriedkov. Počas zákroku podľa polície nedošlo k zraneniam ani k poškodeniu majetku.



„Lustráciou bolo potvrdené, že 25-ročný vodič nikdy nevlastnil vodičský preukaz. Dychová skúška prítomnosť alkoholu nepotvrdila, no test na omamné látky bol pozitívny - na metamfetamín a amfetamín,“ doplnila s tým, že v nemocnici mu bol odobratý biologický materiál a o ďalšom postupe rozhodnú výsledky odborného skúmania.