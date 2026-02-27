< sekcia Regióny
Trinásťkrát súdne trestaný recidivista unikal pred políciou
Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a navrhli jeho väzobné stíhanie.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 27. februára (TASR) - Diaľniční policajti z Trenčína obvinili 38-ročného muža z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Jazdil v čase zákazu a unikal pred policajtmi. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom chceli skontrolovať osobný automobil Volkswagen Passat. Vodič na pokyny nereagoval a začal pred hliadkou unikať. Hliadka ho na služobnom vozidle prenasledovala, ani napriek opakovaným výzvam policajtov prostredníctvom zvukovo-výstražného zariadenia nereagoval a presunul sa na diaľnicu D1, kde pokračoval v úniku smerom na Trenčín.
Vozidlo následne po spolupráci s diaľničnými policajtmi zastavili na výjazdovej vetve diaľničného privádzača na obec Opatovce. Vodič auto viedol napriek tomu, že má na základe viacerých rozhodnutí súdu a dopravného inšpektorátu uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a navrhli jeho väzobné stíhanie. V minulosti bol 13-krát súdne trestaný za jazdu pod vplyvom alkoholu, ale aj zákazom jazdy viesť motorové vozidlá a pre rôznu majetkovú trestnú činnosť.
Aktuálne čelí aj obvineniu za majetkovú trestnú činnosť za skutok zo začiatku februára 2026, keď došlo k škode na majetku v celkovej výške takmer 7000 eur.
