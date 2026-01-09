< sekcia Regióny
POLICAJNÉ DRONY V AKCII: Kontrolovali strechy nákladných áut
Policajti upozornili vodičov, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla, ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť.
Autor TASR
Trnava 9. januára (TASR) - Polícia vykonala v piatok v skorých ranných hodinách v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dopravno-preventívnu akciu s použitím dronov. Stalo sa tak v súvislosti s viacerými dopravnými nehodami v dôsledku pádu kusov ľadu z korieb nákladných áut na iné motorové vozidlá. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti so služobnými dronmi monitorovali situáciu na cestách z výšky. „Cieľom akcie bolo pôsobiť na vodičov najmä preventívne, aby si svoje povinnosti plnili zodpovedne a neohrozovali neodstráneným ľadom ostatných vodičov a iných účastníkov cestnej premávky, a aby si uvedomili, aké vážne následky môže mať ich konanie,“ ozrejmili.
Súčasne upozornili vodičov, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla, ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. „Policajný zbor nemá v kompetencii riešiť otázky, ako majú vodiči postupovať pri odstraňovaní snehu a ľadu z motorových vozidiel. Polícia má zákonnú povinnosť kontrolovať dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona o cestnej premávke,“ doplnili.
