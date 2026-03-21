Sobota 21. marec 2026
POLICAJNÉ PÁTRANIE: Osoby mali od seniorky vylákať 6000 eur

.
Policajné foto. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Občania, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na fotografiách, ich môžu oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení, prípadne cez správu na sociálnej sieti bratislavskej polície.

Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Neznámy páchateľ vylákal od seniorky 6000 eur. Bratislavská polícia v tejto súvislosti pátra po dvoch osobách. O pomoc pri vyšetrovaní žiada aj verejnosť. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografie muža a ženy.

„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V vykonávajú vyšetrovanie zločinu podvodu, ktorého sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ,“ uviedla polícia.

Občania, ktorí majú informácie k totožnosti osôb na fotografiách, ich môžu oznámiť na čísle 158, na policajnom oddelení, prípadne cez správu na sociálnej sieti bratislavskej polície.

.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

Premiér: EÚ by mala podporiť tok ropy cez Družbu, lebo hrozí ropný šok

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?