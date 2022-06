Policajné vozidlá budú mať nový dizajn

Bratislava 8. júna (TASR) - Policajné vozidlá budú mať nový žlto-modrý dizajn. Ako zdôvodnila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, navrhované farby používajú polície naprieč celou Európou. Nové vozidlá, ktoré plánuje polícia obstarať, už budú mať nový vzhľad. Súčasné auta sa prelepovať nebudú, pretože by to bolo finančne nákladné. Zmeny sú súčasťou pripravovanej reformy a modernizácie Policajného zboru.



"Odborníci vybrali žltú farbu, pretože má špeciálne fyzikálne vlastnosti, je tam mimoriadne vysoká viditeľnosť aj za znížených svetelných podmienok. Modrá farba je aj na vlajke Slovenskej republiky a tiež Európskej únie. Modrá farba je považovaná celosvetovo za farbu polície," vysvetlila pre TASR hovorkyňa. O konkrétnom vzhľade vozidiel môže verejnosť hlasovať do 12. júna na facebookovom profile polície.



"Pracujeme na reforme, ktorej výsledkom bude nielen vyššia dôveryhodnosť polície, ale aj atraktívnejšia práca príslušníka Policajného zboru, lepšie platové náležitosti, nové uniformy a v neposlednom rade aj nový vozový park s moderným dizajnom, o ktorom môže v týchto dňoch rozhodnúť aj široká verejnosť," povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran.



Polícia predpokladá, že v blízkom čase bude potrebné vyradiť dve tretiny vozového parku. "Vzhľadom na to, že tak redizajn, ako aj obstaranie vozidiel závisí od finančných prostriedkov, zatiaľ nebudeme špecifikovať presné počty. Časť vozového parku obnovíme v rámci plánu obnovy a odolnosti," doplnila Bárdyová. V súčasnosti sa podľa nej rokuje o finančných možnostiach.