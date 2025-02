Policajnej stanici v Banskej Bystrici pribudne nová garáž

Banská Bystrica/Bratislava 15. februára (TASR) - Policajnej stanici na Okružnej ulici v Banskej Bystrici pribudne nová garáž. Ministerstvo vnútra podpísalo zmluvu so zhotoviteľom za vyše 273.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.



Zákazku od rezortu vnútra získala spoločnosť Last - stav. Práce musí dokončiť do šiestich mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Zmluva vstúpila do účinnosti v stredu (12. 2.).