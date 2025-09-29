Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. september 2025Meniny má Michal a Michaela
< sekcia Regióny

POLICAJTI NA ŠAMORÍNSKOM GYMNÁZIU: Ide o taktické cvičenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Zásah prebieha aj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava/Šamorín 29. septembra (TASR) - Pondelkový policajný zásah na gymnáziu v Šamoríne v okrese Dunajská Streda je súčasťou vopred naplánovaného a pripravovaného taktického cvičenia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Taktické cvičenie slúži na to, aby sme nielen my, ale aj ostatné zložky vedeli počas krízovej udalosti čo najrýchlejšie zareagovať a všetkým dotknutým osobám čo najodbornejšie pomôcť,“ priblížila polícia.

Zásah prebieha aj v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. „Spoločnou komunikáciou bolo vytypované práve šamorínske gymnázium,“ doplnili policajti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku