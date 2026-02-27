< sekcia Regióny
Policajný zásah v bývalej Bukóze: Obmedzili na slobode 30 ľudí
Do akcie sa zapojilo 80 policajtov, pri monitorovaní priestoru využili aj drony.
Autor TASR
Hencovce 27. februára (TASR) - V stredu (26. 2.) v noci prebehla preventívno-bezpečnostná akcia s názvom Bukóza, zameraná na ochranu majetku, predchádzanie krádežiam a inej protiprávnej činnosti v areáli bývalého podniku v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou. Počas akcie obmedzili policajti pri páchaní majetkovej protiprávnej činnosti na osobnej slobode 30 osôb. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Do akcie sa zapojilo 80 policajtov, pri monitorovaní priestoru využili aj drony. „Pri páchaní majetkovej protiprávnej činnosti bolo obmedzených na osobnej slobode 30 osôb, z toho 29 osôb bolo riešených v priestupkovom blokovom konaní,“ spresnila polícia. Dodala, že 18-ročný muž sa dopustil opakovanej majetkovej trestnej činnosti a obvinili ho.
Pri zásahu nedošlo k zraneniu obmedzených osôb ani zasahujúcich policajtov. Na akcii spolupracovali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru.
