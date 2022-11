Policajt, ktorý strieľal na auto a zomrel pri tom mladík, má podmienku

Žiar nad Hronom 29. novembra (TASR) – Policajt Vladimír N., ktorý v roku 2017 v okrese Žarnovica strieľal na unikajúce auto a zomrel pri tom 17-ročný chlapec sediaci na zadnom sedadle, dostal dvojročnú podmienku. V pondelok (28. 11.) o tom rozhodol Okresný súd (OS) v Žiari nad Hronom. Rozhodnutie nie je právoplatné, policajt sa voči nemu odvolal. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota.



"OS Žiar nad Hronom rozsudkom uznal obžalovaného za vinného z prečinu usmrtenia, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou v trvaní troch rokov. Poškodená bola so svojím nárokom na náhradu škody odkázaná na civilný proces," priblížil Černota.



Incident sa odohral v júni 2017, v unikajúcom vozidle sedeli štyri osoby. Policajná hliadka chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Keď nezastavil na policajné znamenia, policajti použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. Unikajúce vozidlo následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare. Jeden z pasažierov, 17-ročný Tomáš, utrpel pri streľbe zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.



Vodiča unikajúceho auta OS v Žiari nad Hronom v júni 2018 uznal za vinného zo zločinu útoku na verejného činiteľa a pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a vymeral mu nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní šiestich rokov a šiestich mesiacov. Policajt, ktorý na vozidlo strieľal, sa už počas procesu s vodičom vyjadril, že použitie zbrane ako jeden z donucovacích prostriedkov na zastavenie motorového vozidla mu prikazuje zákon o Policajnom zbore.