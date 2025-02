Policajt na východe Slovenska údajne v škole zbil rómske deti

Prešov 27. februára (TASR) - V škole v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok mal policajt údajne zbiť rómske deti. Vyplýva to z ich vyjadrení vo videu na sociálnej sieti, ktoré zverejnil poslanec Národnej rady SR Peter Pollák. Deti vo veku 11 až 13 rokov v ňom tvrdia, že mali od policajta dostať facku, jedno z detí aj kopanec do nohy. Hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová pre TASR potvrdila, že sa prípadom zaoberajú.



Pollák vo štvrtok informoval, že ak sa potvrdia podozrenia o útoku policajta, pôjde o bezprecedentný čin, za ktorý musí niesť zodpovednosť. "Tento prípad oznámime verejnému ochrancovi práv a komisárovi pre deti. V pondelok podáme trestné oznámenie priamo na Generálnej prokuratúre SR. Je absolútne neprípustné, aby ktorýkoľvek policajt bil akékoľvek dieťa bez ohľadu na to, či je rómske alebo nerómske," vyhlásil poslanec.



Polícia na sociálnej sieti uviedla, že jej vedenie iniciatívne konalo a začalo preverovať okolnosti udalosti. "Záleží nám na dôvere v Policajný zbor, a preto sa zaoberáme každým podnetom. Tak to je aj v tomto prípade. Ihneď po oboznámení sa s touto udalosťou sme prijali potrebné opatrenia," spresnila. Na príslušnom policajnom oddelení bola, ako tvrdí, nariadená bezodkladná kontrola, ktorá aktuálne prebieha. "Prípad bol zároveň postúpený Úradu inšpekčnej služby," podotkla polícia.



Z ÚIS informovali, že prípad riešia. "V tejto chvíli môžeme len potvrdiť, že sa vyjadreniami vo videu Úrad inšpekčnej služby zaoberá," uviedla pre TASR Dobiášová.