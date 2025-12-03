Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Policajt v čase osobného voľna zabránil krádeži náradia v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Policajt v čase osobného voľna zabránil krádeži záhradného náradia z kôlne na súkromnom pozemku na Svíbovej ulici v Bratislave. Krádeže sa chceli 30. novembra o 7.30 h dopustiť dvaja muži. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

„Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Dúbravke vzniesol obvinenie voči Branislavovi K. a Milanovi P. z Bratislavy pre prečin krádeže spáchanej formou spolupáchateľstva v štádiu pokusu,“ priblížil hovorca.

Ako uviedol, dvojica z kôlne vyniesla viacero kusov záhradného náradia, ktoré si pripravili pri altánku s úmyslom ich odcudziť. „K dokonaniu skutku však nedošlo, keďže sa v čase osobného voľna v blízkosti udalosti nachádzal policajt,“ doplnil Pecek. Ten podľa neho vyzval osoby, aby upustili od svojho protiprávneho konania a za použitia donucovacích prostriedkov ich zadržal a privolal policajnú hliadku, ktorá osoby eskortovala na policajné oddelenie.

