Policajti a vojaci sa v Trenčíne predstavia na ľade v hokejovom zápase

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Dejiskom duelu, ktorý sa začne o 13.00 h, bude Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Autor TASR
Trenčín 19. februára (TASR) - Policajti a vojaci sa vo štvrtok stretnú na ľade, aby si „zmerali sily“ v hokejovom zápase. Dejiskom duelu, ktorý sa začne o 13.00 h, bude Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

V hokejovom zápase sa predstavia vybraní príslušníci Policajného zboru a Ozbrojených síl SR z celého Slovenska. „Ide historicky o prvé stretnutie medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR v ľadovom hokeji. Aj takýmto spôsobom chceme prehlbovať medzirezortnú spoluprácu a medziľudské vzťahy. V kontexte, že teraz ľadový hokej spája celú našu krajinu, nám prišlo veľmi adresné zorganizovať priateľské hokejové stretnutie,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Toto stretnutie podľa nej nie je len miestom na utuženie kolektívu, ale aj skvelou príležitosťou pre záujemcov, ktorí sa chcú stať jedným z príslušníkov PZ, nakoľko tam policajti budú mať svoj náborový stánok a odpovedia možným budúcim kolegom na ich otázky.
