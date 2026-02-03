< sekcia Regióny
VIDEO: Požiar letnej kuchyne v Trstíne hasili hasiči aj policajti
Po príchode na miesto policajti zistili, že z objektu stúpa hustý dym a plamene sa rýchlo šíria. Odstránili horľavé predmety z bezprostredného okolia budovy a v pivnici našli prívod vody.
Autor TASR
Trstín 3. februára (TASR) - Policajti aj hasiči zasahovali v pondelok (2. 2.) pri požiari letnej kuchyne v obci Trstín v okrese Trnava. Policajti sa snažili požiar dostať pod kontrolu ešte pred príchodom hasičov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová, predbežná výška škody bola vyčíslená na 5000 eur.
Ako uviedla, po príchode na miesto policajti zistili, že z objektu stúpa hustý dym a plamene sa rýchlo šíria. Odstránili horľavé predmety z bezprostredného okolia budovy a v pivnici našli prívod vody. Pomocou vedier a domáceho hasiaceho prístroja sa snažili požiar dostať pod kontrolu ešte pred príchodom hasičov.
Keď prasknuté okno dodalo ohňu kyslík a plamene nabrali na intenzite, policajti v zásahu pokračovali a podarilo sa im požiar utlmiť. Košťálová informovala, že v čase príchodu hasičov na mieste zasahoval aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Trstín.
Po vykonanom prieskume zistili, že ide o požiar celého interiéru samostatne stojacej murovanej stavby. „Objekt bol odpojený od elektrickej energie. Štyri osoby sa v čase udalosti nachádzali mimo objektu a neutrpeli žiadne zranenia,“ ozrejmila.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Po uhasení požiaru vykonali kontrolu interiéru pomocou termovíznej kamery a vyhľadávali skryté ohniská, ktoré boli následne zlikvidované. Letná kuchyňa bola odvetraná prirodzenou ventiláciou. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ doplnila.
Ako uviedla, po príchode na miesto policajti zistili, že z objektu stúpa hustý dym a plamene sa rýchlo šíria. Odstránili horľavé predmety z bezprostredného okolia budovy a v pivnici našli prívod vody. Pomocou vedier a domáceho hasiaceho prístroja sa snažili požiar dostať pod kontrolu ešte pred príchodom hasičov.
Keď prasknuté okno dodalo ohňu kyslík a plamene nabrali na intenzite, policajti v zásahu pokračovali a podarilo sa im požiar utlmiť. Košťálová informovala, že v čase príchodu hasičov na mieste zasahoval aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Trstín.
Po vykonanom prieskume zistili, že ide o požiar celého interiéru samostatne stojacej murovanej stavby. „Objekt bol odpojený od elektrickej energie. Štyri osoby sa v čase udalosti nachádzali mimo objektu a neutrpeli žiadne zranenia,“ ozrejmila.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Po uhasení požiaru vykonali kontrolu interiéru pomocou termovíznej kamery a vyhľadávali skryté ohniská, ktoré boli následne zlikvidované. Letná kuchyňa bola odvetraná prirodzenou ventiláciou. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ doplnila.