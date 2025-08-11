< sekcia Regióny
Policajti chytili zlodeja, ktorý sa vlámal do čerpacej stanice
Na budove čerpacej stanice boli poškodené vstupné posuvné presklené dvere a výdajné okienko. V priestoroch bol podozrivý muž.
Autor TASR
Trenčín 11. augusta (TASR) - Trenčianski policajti chytili v piatok (8. 8.) 38-ročného muža, ktorý sa o 3.00 h nadránom vlámal do objektu čerpacej stanice v trenčianskej časti Opatová. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Polícia prijala oznámenie o narušení objektu čerpacej stanice. Na budove čerpacej stanice boli poškodené vstupné posuvné presklené dvere a výdajné okienko. V priestoroch bol podozrivý muž. Policajti mu za použitia donucovacích prostriedkov obmedzili osobnú slobodu.
„Muž vnikol do objektu pomocou krompáča. Poškodil dvere v hodnote viac ako 3700 eur, vypáčil výdajné okienko a z predajne odcudzil 430 škatuliek cigariet rôznych značiek v hodnote 2480 eur a mince v hodnote 108,40 eura. Tovar a časť finančnej hotovosti postupne vyhadzoval cez poškodené okno pred budovu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že zlodej bol pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
Polícia muža obvinila z prečinu krádeže vlámaním v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a navrhla jeho väzobné stíhanie.
