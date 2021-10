Policajti doručujú seniorom vo Vysokých Tatrách dezinfekčné mydlá

Vysoké Tatry 26. októbra (TASR) – V rámci akcie Spolu to zvládame doručujú v utorok mestskí policajti tatranským seniorom v domácnostiach a v štyroch denných centrách tekuté dezinfekčné mydlá. V minulosti im takto roznášali ochranné rúška. TASR o tom informoval zástupca náčelníka Mestskej polície (MsP) Vysoké Tatry Jozef Štefaňák.



"Hneď po prepuknutí nákazy COVID-19 na jar minulého roku sme zmobilizovali svoje sily a zadovážili pre našich tatranských starkých zásielku tvárových rúšok z membránového materiálu, ktoré sme im adresne doručili do poštových schránok. Vtedy nám pomohla dlhodobá spolupráca s honorárnym konzulom holandského kráľovstva, Prešovčanom Matúšom Murajdom," priblížil Štefaňák.



Každoročne pri príležitosti mesiaca úcty k starším vyrážajú policajti medzi seniorov s radami, prednáškou a darčekmi. Pre tekuté mydlá sa podľa Štefaňáka rozhodli z dôvodu, že seniori ich v súčasnosti používajú vo zvýšenej miere.



So seniormi spolupracujú mestskí policajti z Vysokých Tatier viac ako 20 rokov. Začínali so susedskými hliadkami, obdobou občianskych patrol, ďalej to boli takzvané Žlté havrany.



"Vďaka ostražitosti spoluobčanov sa vtedy priamo v Tatranskej Kotline podarilo zabrániť vlámačkám do obydlí. Na svojom konte majú policajti stovky starkých, chodcov, do šera vystrojených reflexnými prvkami na zlepšenie ich viditeľnosti v cestnej premávke. Mnohým z nich pomohla ďalšia cenná pomôcka z dielne MsP – Seniorkarta so základnými informáciami o zdravotnom stave svojho majiteľa. V prípade kolapsu je to neoceniteľné pre jeho záchrancu, ako aj pre neho samotného," dodal Štefaňák.