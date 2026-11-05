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POLICAJTI IŠLI PO KROKODÍLOCH: V byte však narazili na marihuanu
Podľa oznamovateľa mali neznáme osoby z bytu na 12. poschodí vynášať exotické zvieratá, pravdepodobne aj krokodíly.
Autor TASR
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Nitra 5. novembra (TASR) - Policajti obmedzili na osobnej slobode 24-ročného muža, u ktorého v jednom z bytov na nitrianskom sídlisku našli marihuanu. Pôvodne išli preverovať údajné vynášanie exotických zvierat. Poverený príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. Preverenie týkajúce sa chovu zvierat postúpili príslušnému orgánu na ďalšie konanie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa oznamovateľa mali neznáme osoby z bytu na 12. poschodí vynášať exotické zvieratá, pravdepodobne aj krokodíly. Situáciu išli preveriť policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky.
„Policajti po vstupe na príslušné poschodie ihneď počuli zvuky rôznych zvierat, ale taktiež tam bolo značne cítiť aj zápach marihuany. Keď sa otvorili dvere predmetného bytu, policajti stotožnili jeho obyvateľov, ktorí ich následne pustili do bytu,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.
V byte si policajti všimli okrem rôznych zvierat aj plastovú tácku spolu s drvičkou, v ktorej sa nachádzala neznáma rastlinná sušina. Muž uviedol, že je to jeho marihuana, ktorú má pre vlastnú spotrebu. Po výzve dobrovoľne vydal rastlinnú sušinu zasahujúcim policajtom.
Podľa oznamovateľa mali neznáme osoby z bytu na 12. poschodí vynášať exotické zvieratá, pravdepodobne aj krokodíly. Situáciu išli preveriť policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky.
„Policajti po vstupe na príslušné poschodie ihneď počuli zvuky rôznych zvierat, ale taktiež tam bolo značne cítiť aj zápach marihuany. Keď sa otvorili dvere predmetného bytu, policajti stotožnili jeho obyvateľov, ktorí ich následne pustili do bytu,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.
V byte si policajti všimli okrem rôznych zvierat aj plastovú tácku spolu s drvičkou, v ktorej sa nachádzala neznáma rastlinná sušina. Muž uviedol, že je to jeho marihuana, ktorú má pre vlastnú spotrebu. Po výzve dobrovoľne vydal rastlinnú sušinu zasahujúcim policajtom.