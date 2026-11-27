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Policajti kontrolovali na diaľnici D1 kamióny a autobusy
Zistili policajti 25 dopravných priestupkov.
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Zvýšená nehodovosť na diaľnici a rýchlostných cestách bola hlavným dôvodom dopravno-bezpečnostnej akcie Truck & Bus na diaľnici D1 v Trenčianskom kraji. Počas nej zistili policajti 25 dopravných priestupkov. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia sa zamerala najmä na používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj na ďalšie činnosti, ktoré odvádzajú pozornosť vodičov od diania na ceste. Kontrolovali aj používanie bezpečnostných pásov a dodržiavanie ďalších pravidiel cestnej premávky. Pri kontrole využili aj autobus bez označenia príslušnosti k Policajnému zboru, z ktorého mohli monitorovať správanie vodičov priamo v cestnej premávke.
Počas štvorhodinovej akcie zistili celkovo 25 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejšie sa týkali používania mobilného telefónu alebo obdobného zariadenia počas jazdy, nepoužívania bezpečnostných pásov a prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zistili aj ďalšie priestupky týkajúce sa technického stavu vozidiel, spôsobu jazdy a iných porušení pravidiel cestnej premávky. Nezistili ani jeden prípad požitia alkoholu či inej návykovej látky.
Polícia sa zamerala najmä na používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj na ďalšie činnosti, ktoré odvádzajú pozornosť vodičov od diania na ceste. Kontrolovali aj používanie bezpečnostných pásov a dodržiavanie ďalších pravidiel cestnej premávky. Pri kontrole využili aj autobus bez označenia príslušnosti k Policajnému zboru, z ktorého mohli monitorovať správanie vodičov priamo v cestnej premávke.
Počas štvorhodinovej akcie zistili celkovo 25 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Najčastejšie sa týkali používania mobilného telefónu alebo obdobného zariadenia počas jazdy, nepoužívania bezpečnostných pásov a prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zistili aj ďalšie priestupky týkajúce sa technického stavu vozidiel, spôsobu jazdy a iných porušení pravidiel cestnej premávky. Nezistili ani jeden prípad požitia alkoholu či inej návykovej látky.