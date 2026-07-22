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Policajti na D1 a R4 vykonali akciu zameranú na nákladnú dopravu
Policajti vykonali 361 dychových skúšok, z toho jeden vodič osobného vozidla nafúkal viac ako jedno promile a jeden vodič nákladného vozidla menej ako jedno promile. Vykonaný
Autor TASR
Prešov 22. júla (TASR) - Dopravní policajti vykonali v noci z pondelka (20. 7.) na utorok (21. 7.) na diaľnici D1 a R4 v Prešovskom kraji rozsiahlu akciu zameranú na nákladnú dopravu. Celkovo skontrolovali 361 vodičov a odhalili 48 priestupkov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, policajti vykonali 361 dychových skúšok, z toho jeden vodič osobného vozidla nafúkal viac ako jedno promile a jeden vodič nákladného vozidla menej ako jedno promile. Vykonaný bol aj jeden drogový test, ktorý bol negatívny.
Počas kontroly policajti zistili okrem iného osem porušení sociálnej legislatívy, päť porušení hmotnosti a rozmerov vozidiel, štyri jazdy s nadrozmerným nákladom bez potrebného povolenia, deväť prekročení najvyššej dovolenej rýchlosti, päť prípadov nesprávneho predchádzania a tri prípady nesprávneho spôsobu jazdy. Rovnako zistili dva prípady nevyhovujúceho technického stavu vozidla, boli zadržané tri osvedčenia o evidencii, dva vodičské preukazy a bol zistený aj jeden trestný čin.
Z desiatich kontrolovaných nákladných súprav, ktoré mali povinnosť používať tachograf, bolo až v ôsmich prípadoch zistené porušenie. Išlo o štyri prípady nesprávneho používania záznamového zariadenia a štyri prípady nedodržania prestávok a predpísaného času jazdy a odpočinku.
Ako uvádza, policajti vykonali 361 dychových skúšok, z toho jeden vodič osobného vozidla nafúkal viac ako jedno promile a jeden vodič nákladného vozidla menej ako jedno promile. Vykonaný bol aj jeden drogový test, ktorý bol negatívny.
Počas kontroly policajti zistili okrem iného osem porušení sociálnej legislatívy, päť porušení hmotnosti a rozmerov vozidiel, štyri jazdy s nadrozmerným nákladom bez potrebného povolenia, deväť prekročení najvyššej dovolenej rýchlosti, päť prípadov nesprávneho predchádzania a tri prípady nesprávneho spôsobu jazdy. Rovnako zistili dva prípady nevyhovujúceho technického stavu vozidla, boli zadržané tri osvedčenia o evidencii, dva vodičské preukazy a bol zistený aj jeden trestný čin.
Z desiatich kontrolovaných nákladných súprav, ktoré mali povinnosť používať tachograf, bolo až v ôsmich prípadoch zistené porušenie. Išlo o štyri prípady nesprávneho používania záznamového zariadenia a štyri prípady nedodržania prestávok a predpísaného času jazdy a odpočinku.