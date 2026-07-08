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Policajti na Duchonke dali fúkať mládeži: Ako to dopadlo?

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skontrolovaných bolo celkovo 63 mladých ľudí.

Autor TASR
Duchonka 8. júla (TASR) - Policajti vykonali preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám v rekreačnom stredisku Duchonka v okrese Topoľčany. Zároveň kontrolovali požívanie alkoholu mladistvými. Skontrolovaných bolo celkovo 63 mladých ľudí, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Šesť z kontrolovaných nafúkalo pozitívny výsledok, jeden nafúkal viac ako jedno promile. Cieľom policajnej akcie bolo prispieť k ochrane zdravia a bezpečnosti mladých ľudí, preveriť dodržiavanie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a zároveň pôsobiť preventívne. Letná sezóna sa rozbehla naplno, spolu s ňou pribúda aj množstvo kultúrnych podujatí, festivalov a miest, kde sa stretávajú mladí ľudia, skonštatovala polícia.
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