Policajti na Liptove použili varovné výstrely, zadržali troch ľudí
Incident sa odohral v nedeľu (7. 12.) krátko po polnoci, keď policajná hliadka na ceste II/537 v Liptovskom Hrádku chcela zastaviť osobné auto Škoda.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 10. decembra (TASR) - Varovné výstrely museli použiť policajti z Liptovského Hrádku pred víkendovým zadržaním troch osôb, ktoré neuposlúchli výzvy na zastavenie. V ich vozidle našli plastové vrecúško s bielou kryštalickou látkou, ktoré bola zaslané na expertízne skúmanie. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Incident sa odohral v nedeľu (7. 12.) krátko po polnoci, keď policajná hliadka na ceste II/537 v Liptovskom Hrádku chcela zastaviť osobné auto Škoda. „Vodič však na výzvy nereagoval a začal hliadke unikať po miestnych komunikáciách. Za mestskou časťou Dovalovo v prudkej pravotočivej zákrute nezvládol riadenie a s vozidlom zišiel mimo cesty do poľa, kde sa zastavilo v kríkoch,“ priblížila polícia.
Vodič aj spolujazdci sa dali na útek a keďže neuposlúchli ani opakované výzvy na zastavenie, policajti použili štyri varovné výstrely do vzduchu. „Osoby vo veku 26, 27 a 45 rokov boli následne zaistené a predvedené na policajný útvar. Pri obhliadke vozidla bolo nájdené plastové vrecúško s bielou kryštalickou látkou, ktoré bolo zaslané na expertízne skúmanie. Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Zároveň bol na mieste podrobený predbežnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorý bol pozitívny,“ dodala polícia.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Dopravnú nehodu prevzal poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši.
