Cestný pirát vo Veľkom Mederi: V obci prekročil rýchlosť o 61 km/h
Autor TASR
Veľký Meder 14. januára (TASR) - Skalickí dopravní policajti sa v pondelok (12. 1.) zapojili do spoločnej dopravnej akcie v okrese Dunajská Streda. Počas kontrol vo Veľkom Mederi namerali vodičovi osobného motorového vozidla rýchlosť 111 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je povolená maximálna rýchlosť 50 km/h. Počas približne štyroch hodín trvania dopravnej akcie policajti odhalili celkovo 92 priestupkov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodič tak prekročil povolenú rýchlosť o 61 km/h. Policajti ho krátko po 15.00 h zastavili a na mieste mu uložili maximálnu možnú pokutu, ktorú uhradil prostredníctvom platobného terminálu. Vozidlo malo nemecké evidenčné číslo.
Z 92 priestupkov išlo o 55 prípadov prekročení povolenej rýchlosti, 11 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón a desať vodičov nemalo zapnutý bezpečnostný pás. Ostatné priestupky riešili policajti blokovou pokutou, v jednom prípade napomenutím.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že nedovolená rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd, vrátane nehôd s tragickými následkami. V obciach a mestách je podľa nej zvýšené riziko nečakaných situácií, na ktoré vodič pri vysokej rýchlosti nemusí dokázať včas reagovať.
