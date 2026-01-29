Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Regióny

CESTNÝ PIRÁT: Pi diaľnici išiel 217 kilometrov za hodinu

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Policajti vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 217 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h. Žilinská krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Policajti z diaľničného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš, Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur. „Vyzývame vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a jazdili bezpečne,“ upozornili policajti.

.

Neprehliadnite

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?