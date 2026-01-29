< sekcia Regióny
CESTNÝ PIRÁT: Pi diaľnici išiel 217 kilometrov za hodinu
Policajti vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 217 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h. Žilinská krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Policajti z diaľničného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš, Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur. „Vyzývame vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a jazdili bezpečne,“ upozornili policajti.
