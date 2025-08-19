< sekcia Regióny
Drogový mix za volantom: Muž jazdil pod vplyvom štyroch látok
Muž sa dobrovoľne priznal, že požil pred jazdou marihuanu. Výsledok rýchlotestu však ukázal prítomnosť aj iných látok. Konkrétne vyšiel pozitívny na marihuanu, metamfetamín, benzodiazepíny a kokaín.
Autor TASR
Komárno 19. augusta (TASR) - Policajná hliadka z Komárna počas celokrajskej kontroly zastavila vodiča Škody Fabia. Pri následnej kontrole policajti zistili, že má v krvi hneď niekoľko druhov drog.
Muž sa dobrovoľne priznal, že požil pred jazdou marihuanu. „Výsledok rýchlotestu však ukázal prítomnosť aj iných látok. Konkrétne vyšiel pozitívny na marihuanu, metamfetamín, benzodiazepíny a kokaín. Následne bol vyzvaný, aby sa podrobil odberu biologického materiálu v nemocnici, s čím súhlasil. Výsledok vyšetrenia potvrdil prítomnosť všetkých uvedených látok v organizme,“ informovala polícia.
Ako doplnila, mužovi bola ďalšia jazda zakázaná a prišiel aj o vodičský preukaz. „Bola s ním spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie,“ uviedla polícia.
Muž sa dobrovoľne priznal, že požil pred jazdou marihuanu. „Výsledok rýchlotestu však ukázal prítomnosť aj iných látok. Konkrétne vyšiel pozitívny na marihuanu, metamfetamín, benzodiazepíny a kokaín. Následne bol vyzvaný, aby sa podrobil odberu biologického materiálu v nemocnici, s čím súhlasil. Výsledok vyšetrenia potvrdil prítomnosť všetkých uvedených látok v organizme,“ informovala polícia.
Ako doplnila, mužovi bola ďalšia jazda zakázaná a prišiel aj o vodičský preukaz. „Bola s ním spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie,“ uviedla polícia.