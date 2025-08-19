Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Drogový mix za volantom: Muž jazdil pod vplyvom štyroch látok

Snímka z testu na drogy. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Muž sa dobrovoľne priznal, že požil pred jazdou marihuanu. Výsledok rýchlotestu však ukázal prítomnosť aj iných látok. Konkrétne vyšiel pozitívny na marihuanu, metamfetamín, benzodiazepíny a kokaín.

Autor TASR
Komárno 19. augusta (TASR) - Policajná hliadka z Komárna počas celokrajskej kontroly zastavila vodiča Škody Fabia. Pri následnej kontrole policajti zistili, že má v krvi hneď niekoľko druhov drog.

Muž sa dobrovoľne priznal, že požil pred jazdou marihuanu. „Výsledok rýchlotestu však ukázal prítomnosť aj iných látok. Konkrétne vyšiel pozitívny na marihuanu, metamfetamín, benzodiazepíny a kokaín. Následne bol vyzvaný, aby sa podrobil odberu biologického materiálu v nemocnici, s čím súhlasil. Výsledok vyšetrenia potvrdil prítomnosť všetkých uvedených látok v organizme,“ informovala polícia.

Ako doplnila, mužovi bola ďalšia jazda zakázaná a prišiel aj o vodičský preukaz. „Bola s ním spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. Odobratý biologický materiál bude zaslaný na expertízne skúmanie,“ uviedla polícia.

