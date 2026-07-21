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Policajti objasnili dve krádeže KOLOBEŽIEK

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvé oznámenie o odcudzenej kolobežke z parkovacieho domu obchodného centra prijali policajti v piatok (17. 7.) ráno.

Autor TASR
Dunajská Streda 21. júla (TASR) - Policajti v Dunajskej Strede objasnili počas uplynulého víkendu dve krádeže elektrických kolobežiek. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Prvé oznámenie o odcudzenej kolobežke z parkovacieho domu obchodného centra prijali policajti v piatok (17. 7.) ráno. Okamžite na prípade začali pracovať a skontaktovali sa s bezpečnostným zamestnancom, aby preverili kamerové záznamy.

„Po ich prezretí boli policajti, vďaka výbornej osobnej a miestnej znalosti, rýchlo na stope možného páchateľa. Toho krátko nato našli pred bytovým domom aj s kolobežkou,“ priblížili. Keďže bol 37-ročný muž za majetkové priestupky opakovane riešený, čelí obvineniu z prečinu krádeže.

V piatok popoludní prijala polícia hlásenie o ďalšej ukradnutej elektrickej kolobežke. „Tú sa policajtom podarilo vypátrať a zaistiť v nedeľu podvečer,“ dodali s tým, že išlo o 24-ročného miestneho mladíka. Aj v jeho prípade ide o opakovanú protiprávnu činnosť.
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