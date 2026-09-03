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LÚPEŽ V PRIEVIDZI: Policajti ju objasnili už na druhý deň po skutku
K lúpežnému prepadnutiu muža, ktorý krátko predtým odišiel z herne, došlo 29. augusta vo večerných hodinách.
Autor TASR
Prievidza 3. septembra (TASR) - Polícia obvinila zo zločinu lúpeže 30-ročného muža a 41-ročnú ženu. V Prievidzi ešte 29. augusta olúpili 41-ročného muža o hotovosť. Policajtom sa lúpež podarilo objasniť už na druhý deň po skutku, podozrivých spozoroval operatívny pracovník v čase svojho osobného voľna. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K lúpežnému prepadnutiu muža, ktorý krátko predtým odišiel z herne, došlo 29. augusta vo večerných hodinách. „Dvojica obvinených si k poškodenému prisadla už v herni, kde sa s ním snažila nadviazať rozhovor. Keď videli, že vyhral 300 eur, žiadali od neho peniaze. Muž odmietol a z herne odišiel. Dvojica ho však prenasledovala. Keď ho dobehla, žena ho chytila okolo krku a muž mu násilím odcudzil 250 eur. Z peňaženky mu následne vzali ďalších 110 eur,“ opísala Klenková.
Priblížila, že operatívni pracovníci bezprostredne po oznámení skutku zabezpečili kamerové záznamy a ich analýzou sa im podarilo podozrivé osoby stotožniť. „Už nasledujúci deň ich spozoroval operatívny pracovník, ktorý bol v tom čase mimo služby. Okamžite kontaktoval kolegu a spoločne obe osoby predviedli pred vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza, ktorý osoby na základe súhlasu prokurátora zadržal,“ doplnila.
Polícia spracovala podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených, s ktorým sa súd stotožnil. Jeden z obvinených sa už v minulosti dopustil obdobného konania. „V prípade dokázania viny hrozí osobám trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala Klenková.
K lúpežnému prepadnutiu muža, ktorý krátko predtým odišiel z herne, došlo 29. augusta vo večerných hodinách. „Dvojica obvinených si k poškodenému prisadla už v herni, kde sa s ním snažila nadviazať rozhovor. Keď videli, že vyhral 300 eur, žiadali od neho peniaze. Muž odmietol a z herne odišiel. Dvojica ho však prenasledovala. Keď ho dobehla, žena ho chytila okolo krku a muž mu násilím odcudzil 250 eur. Z peňaženky mu následne vzali ďalších 110 eur,“ opísala Klenková.
Priblížila, že operatívni pracovníci bezprostredne po oznámení skutku zabezpečili kamerové záznamy a ich analýzou sa im podarilo podozrivé osoby stotožniť. „Už nasledujúci deň ich spozoroval operatívny pracovník, ktorý bol v tom čase mimo služby. Okamžite kontaktoval kolegu a spoločne obe osoby predviedli pred vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza, ktorý osoby na základe súhlasu prokurátora zadržal,“ doplnila.
Polícia spracovala podnet na väzobné stíhanie oboch obvinených, s ktorým sa súd stotožnil. Jeden z obvinených sa už v minulosti dopustil obdobného konania. „V prípade dokázania viny hrozí osobám trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala Klenková.