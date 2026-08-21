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Policajti obvinila muža, bratovi a matke sa vyhrážal smrťou

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿

Obvinený sa svojmu 46-ročnému bratovi po predchádzajúcej hádke vyhrážal, že ho chytí a na mieste zahrdúsi.

Autor TASR
Trenčín 21. augusta (TASR) - Trenčianski policajti obvinili 48-ročného muža z Trenčína z prečinu nebezpečného vyhrážania. Svojej matke a bratovi sa vyhrážal smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Obvinený sa svojmu 46-ročnému bratovi po predchádzajúcej hádke vyhrážal, že ho chytí a na mieste zahrdúsi. Konfliktu sa snažila zabrániť jeho 68-ročná matka, ktorú syn sotil na zem. Zároveň sa obom poškodeným vyhrážal, že ich zabije. Ani po tom, ako jeho matka zostala ležať na zemi, neprestal vo svojom konaní, ale opätovne pristúpil k svojmu bratovi a vyhrážal sa mu smrťou.

Pri fyzickom útoku utrpela poškodená bližšie nešpecifikované zranenie. Konanie 48-ročného muža u poškodených vzbudilo dôvodnú obavu o ich život a zdravie. Policajti z Trenčína mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia navrhla jeho väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.

V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

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