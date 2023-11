Martin mal zákaz šoférovať a chcel utiecť nočnej hliadke

Bratislava 3. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti obvinili 35-ročného Martina B., ktorý sa vo štvrtok (2. 11.) krátko po polnoci snažil ujsť pred hliadkou. Tá ho chytila až na jeho úteku po tom, keď nabúral do dopravnej značky. Následne zistila, že mal zákaz šoférovať. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



Ako priblížil, policajti chceli vodiča podrobiť kontrole na bratislavskej Slovnaftskej ulici, avšak nereagoval na výzvy a zrýchlil. Následne v zákrute na Závodnej ulici narazil do dopravnej značky a dal sa na útek. Szeiff dodal, že hliadka ho po krátkej chvíli zadržala a obmedzila na osobnej slobode.



"Muž bol eskortovaný na policajné oddelenie, kde bolo následne zistené, že muž má uložený zo strany súdu zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do roku 2025," zdôraznil s tým, že v tejto súvislosti mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vec sa realizuje v takzvanom superrýchlom konaní.