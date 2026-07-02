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Policajti odhalili v Prešove osem opitých tínedžerov
Počas akcie policajti skontrolovali 71 osôb, z ktorých bolo 30 podrobených dychovým skúškam.
Autor TASR
Prešov 2. júla (TASR) - Policajti v utorok (30. 6.) vo večerných hodinách vykonali na území mesta Prešov preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na ochranu detí a mládeže. Kontroly sa týkali najmä odhaľovania požívania alkoholu a iných návykových látok osobami mladšími ako 18 rokov, pátrania po hľadaných osobách i odhaľovania protiprávnej činnosti. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Počas akcie policajti skontrolovali 71 osôb, z ktorých bolo 30 podrobených dychovým skúškam.
„Žiaľ, až u ôsmich mladých ľudí mala dychová skúška pozitívny výsledok. U jednej osoby bolo navyše zistené aj narušenie verejného poriadku. Počas opatrenia bolo zároveň zistených osem porušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktoré boli vyriešené priamo na mieste v blokovom konaní,“ uviedla polícia.
Polícia upozorňuje, že aj počas letných prázdnin budú policajti v podobných kontrolách pokračovať.
Počas akcie policajti skontrolovali 71 osôb, z ktorých bolo 30 podrobených dychovým skúškam.
„Žiaľ, až u ôsmich mladých ľudí mala dychová skúška pozitívny výsledok. U jednej osoby bolo navyše zistené aj narušenie verejného poriadku. Počas opatrenia bolo zároveň zistených osem porušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktoré boli vyriešené priamo na mieste v blokovom konaní,“ uviedla polícia.
Polícia upozorňuje, že aj počas letných prázdnin budú policajti v podobných kontrolách pokračovať.