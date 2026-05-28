Policajti odhalili v Trenčianskom kraji šiestich opitých vodičov
Dvaja z nich mali v dychu viac ako jedno promile.
Autor TASR
Trenčín 28. mája (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo deväť dopravných nehôd, nikto pri nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Počas kontrol odhalili policajti minulý týždeň v TSK šiestich vodičov pod vplyvom alkoholu, dvaja z nich mali v dychu viac ako jedno promile.
Dvaja vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky. Policajti tiež zistili požitie alkoholu u 16 nemotorových účastníkov cestnej premávky.
