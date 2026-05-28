Štvrtok 28. máj 2026
Policajti odhalili v Trenčianskom kraji šiestich opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvaja z nich mali v dychu viac ako jedno promile.

Autor TASR
Trenčín 28. mája (TASR) - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa minulý týždeň stalo deväť dopravných nehôd, nikto pri nich neprišiel o život ani neutrpel ťažké zranenie. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Počas kontrol odhalili policajti minulý týždeň v TSK šiestich vodičov pod vplyvom alkoholu, dvaja z nich mali v dychu viac ako jedno promile.

Dvaja vodiči jazdili pod vplyvom inej návykovej látky. Policajti tiež zistili požitie alkoholu u 16 nemotorových účastníkov cestnej premávky.


