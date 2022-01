Do skladu v Tomášove sa vlámali dvaja muži, chceli materiál a náradie

Bratislava 3. januára (TASR) – Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) vypátrali v sobotu (1. 1.) mužov, ktorí sa vlámali do priestorov jedného zo skladov v obci Tomášov v okrese Senec. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Policajti PMJ sa na mieste skontaktovali s majiteľom skladu, ktorý im uviedol, že neznámi páchatelia poškodili uhlovou brúskou dvere do skladu. Policajtom uviedol aj popis páchateľov a ich predpokladaný smer úteku, keďže disponoval kamerovým záznamom.



"Policajti pri pátraní okolia spozorovali osobu zodpovedajúcu popisu, ktorá sa po spozorovaní policajtov dala na útek. Policajti muža dobehli a mužovi, ktorý začal klásť aktívny odpor uložili služobné putá," uviedol Szeiff. Neďaleko od miesta zadržania muža spozorovali policajti PMJ aj druhého, ktorý sa brodil prívodným kanálom a chcel z miesta utiecť. Policajti mužovi na mieste obmedzili osobnú slobodu. Následne páchatelia podľa Szeiffa uviedli, že do skladu sa vlámali s cieľom odcudzenia stavebného materiálu a náradia. "V blízkosti tohto miesta bolo nájdené aj osobné vozidlo Škoda Fabia, v ktorom sa mal nachádzať aj poškodený visiaci zámok zo skladu. Následným preverovaním bolo zistené, že na vozidle sú namontované tabuľky s evidenčným číslom z iného vozidla," priblížil Szeiff.



Poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže v štádiu pokusu, spáchaného formou spolupáchateľstva.