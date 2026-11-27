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Policajti počas akcie Zelená - Východ skontrolovali takmer 900 osôb
Do opatrení sa zapojili príslušníci hraničnej a cudzineckej, poriadkovej, dopravnej aj železničnej polície spolu s kynológmi a hipológmi.
Autor TASR
Sobrance 27. novembra (TASR) - V prihraničnom území a na vonkajšej pozemnej hranici Slovenska s Ukrajinou sa vo štvrtok (26. 11.) uskutočnila bezpečnostno-represívna akcia Zelená - Východ. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová informovala, že počas nej skontrolovali takmer 900 osôb a riešili aj incident, pri ktorom sa vodič s autom snažil pred políciou utiecť.
Cieľom akcie bolo posilniť ochranu vonkajšej hranice, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek na možné bezpečnostné hrozby, predchádzať nelegálnej migrácii, odhaľovať prevádzačstvo a cezhraničnú trestnú činnosť.
Do opatrení sa zapojili príslušníci hraničnej a cudzineckej, poriadkovej, dopravnej aj železničnej polície spolu s kynológmi a hipológmi. Na akcii spolupracovali aj Ozbrojené sily SR a Finančná správa. Policajti počas nej skontrolovali 796 občanov SR, 49 občanov Európskej únie (EÚ) a 54 príslušníkov tretích krajín, z ktorých jedného zaistili. Zároveň vykonali 856 kontrol objektov, odhalili dva trestné činy a zaznamenali viacero dopravných priestupkov.
V rámci akcie bol zaznamenaný aj prípad, keď sa 36-ročný vodič vozidla so zahraničným evidenčným číslom pokúsil v okrese Michalovce uniknúť policajnej hliadke. Tá ho následne aj za pomoci varovných výstrelov a streľby do kolies auta zadržala a skončil v putách.
Cieľom akcie bolo posilniť ochranu vonkajšej hranice, preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek na možné bezpečnostné hrozby, predchádzať nelegálnej migrácii, odhaľovať prevádzačstvo a cezhraničnú trestnú činnosť.
Do opatrení sa zapojili príslušníci hraničnej a cudzineckej, poriadkovej, dopravnej aj železničnej polície spolu s kynológmi a hipológmi. Na akcii spolupracovali aj Ozbrojené sily SR a Finančná správa. Policajti počas nej skontrolovali 796 občanov SR, 49 občanov Európskej únie (EÚ) a 54 príslušníkov tretích krajín, z ktorých jedného zaistili. Zároveň vykonali 856 kontrol objektov, odhalili dva trestné činy a zaznamenali viacero dopravných priestupkov.
V rámci akcie bol zaznamenaný aj prípad, keď sa 36-ročný vodič vozidla so zahraničným evidenčným číslom pokúsil v okrese Michalovce uniknúť policajnej hliadke. Tá ho následne aj za pomoci varovných výstrelov a streľby do kolies auta zadržala a skončil v putách.