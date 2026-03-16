Počas dopravnej akcie v Prešovskom kraji zistili 121 priestupkov
Zo 121 zistených priestupkov 41 súviselo priamo s porušením pravidiel pri prejazde železničným priecestím.
Autor TASR
Prešov 16. marca (TASR) - Celkovo 121 priestupkov zistili policajti počas štvrtkovej (12. 3.) dopravno-bezpečnostnej akcie na železničných priecestiach v Prešovskom kraji. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, do akcie bolo zaradených 44 príslušníkov, bol využitý aj maximálny počet videokamier a dronov. Zo 121 zistených priestupkov 41 súviselo priamo s porušením pravidiel pri prejazde železničným priecestím.
„Išlo o prejazd cez priecestie v čase, keď je to zakázané a nerešpektovanie dopravného značenia ‚Stoj, daj prednosť v jazde‘ pred železničným priecestím. Boli zistené aj iné priestupky, napríklad telefonovanie počas jazdy, prekročenie rýchlosti, preťaženie vozidiel, nesprávny spôsob jazdy a iné,“ povedala Ligdayová s tým, že železničné priecestia patria medzi najrizikovejšie miesta v cestnej premávke.
Polícia apeluje na vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie, venovali sa vedeniu vozidla a boli zodpovední.
