Pondelok 30. marec 2026
Policajti počas dopravných akcií odhalili 159 priestupkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Autor TASR
Prešov 30. marca (TASR) - Policajti počas dopravných akcií v okresoch Humenné, Vranov nad Topľou, Poprad a Prešov odhalili celkovo 159 priestupkov. Bolo vykonaných 1135 dychových skúšok a 15 testov na drogy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, v jednom prípade bol zistený trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, štyria cyklisti a jeden kolobežkár boli pod vplyvom alkoholu.

„Medzi najčastejšie prehrešky vodičov patrili prekročenie rýchlosti (42-krát), telefonovanie za volantom (9-krát), nepoužitie bezpečnostných pásov (21-krát) a 27 vodičov malo nevyhovujúci technický stav vozidla. Bolo zadržaných šesť osvedčení o evidencii vozidla a bolo zadržaných šesť tabuliek s evidenčným číslom,“ povedala Ligdayová.
