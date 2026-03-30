Policajti počas dopravných akcií odhalili 159 priestupkov
Prešov 30. marca (TASR) - Policajti počas dopravných akcií v okresoch Humenné, Vranov nad Topľou, Poprad a Prešov odhalili celkovo 159 priestupkov. Bolo vykonaných 1135 dychových skúšok a 15 testov na drogy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v jednom prípade bol zistený trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, štyria cyklisti a jeden kolobežkár boli pod vplyvom alkoholu.
„Medzi najčastejšie prehrešky vodičov patrili prekročenie rýchlosti (42-krát), telefonovanie za volantom (9-krát), nepoužitie bezpečnostných pásov (21-krát) a 27 vodičov malo nevyhovujúci technický stav vozidla. Bolo zadržaných šesť osvedčení o evidencii vozidla a bolo zadržaných šesť tabuliek s evidenčným číslom,“ povedala Ligdayová.
