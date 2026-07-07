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Policajti počas kontroly v Prešovskom kraji zistili 72 priestupkov
Akcia bola zameraná na kontrolu dodržiavania povinností vodičov.
Autor TASR
Prešov 7. júla (TASR) - Počas celoslovenskej osobitnej kontroly zameranej na bezpečnosť cestnej premávky zistili policajti v Prešovskom kraji 72 priestupkov. Kontrola sa uskutočnila v pondelok (6. 7.) od 12.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, dôvodom kontroly bol nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti na diaľniciach a rýchlostných cestách v rámci Slovenska. Jej cieľom bolo znížiť počet dopravných nehôd. Na území Prešovského kraja sa do nej zapojilo 28 policajtov.
Akcia bola zameraná na kontrolu dodržiavania povinností vodičov. „Celkovo bolo zistených 72 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V 30 prípadoch išlo o používanie telefónneho prístroja počas jazdy, 18-krát bola prekročená maximálna povolená rýchlosť, štyri motorové vozidlá mali nevyhovujúci technický stav,“ priblížila Ligdayová.
Policajti vykonali aj 265 dychových skúšok, ani jedna nebola pozitívna.
Ako uviedla, dôvodom kontroly bol nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti na diaľniciach a rýchlostných cestách v rámci Slovenska. Jej cieľom bolo znížiť počet dopravných nehôd. Na území Prešovského kraja sa do nej zapojilo 28 policajtov.
Akcia bola zameraná na kontrolu dodržiavania povinností vodičov. „Celkovo bolo zistených 72 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V 30 prípadoch išlo o používanie telefónneho prístroja počas jazdy, 18-krát bola prekročená maximálna povolená rýchlosť, štyri motorové vozidlá mali nevyhovujúci technický stav,“ priblížila Ligdayová.
Policajti vykonali aj 265 dychových skúšok, ani jedna nebola pozitívna.