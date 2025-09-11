< sekcia Regióny
Policajti v Trnavskom kraji odhalili priestupky
Policajti skontrolovali 214 prevádzok, 38 bezpečnostných služieb a 44 osôb.
Autor TASR
Trnava 11. septembra (TASR) - Policajti v utorok (9. 9.) popoludní počas preventívnej akcie v maloobchodných prevádzkach v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) odhalili tri priestupky. Avizovali, že preventívno-bezpečnostné akcie tohto typu budú naďalej pokračovať. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Do akcie sa zapojilo 68 príslušníkov Policajného zboru z poriadkovej, dopravnej, železničnej a kriminálnej polície, ako aj z oddelenia súkromných bezpečnostných služieb. „Policajti skontrolovali 214 prevádzok, 38 bezpečnostných služieb a 44 osôb,“ priblížila polícia.
Výsledkom bolo odhalenie dvoch prípadov krádeže v okrese Trnava, kde páchatelia dostali blokovú pokutu nezaplatenú na mieste, a jedného priestupku a správneho deliktu na úseku súkromných bezpečnostných služieb, ktoré sú v súčasnosti v štádiu objasňovania.
