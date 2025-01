Policajti počas sobotňajšej akcie v Trnavskom kraji rozdali 106 pokút

Trnava 13. januára (TASR) - Policajti Trnavského samosprávneho kraja sa v sobotu 11. januára zapojili do celoslovenskej osobitnej kontroly a rozdali 106 pokút. Zamerali sa najmä na zistenie prítomnosti alkoholu a omamných a psychotropných látok u vodičov. Zároveň kontrolovali aj to, či účastníci premávky dodržiavajú všetky zákonom stanovené pravidlá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Počas šesť hodín trvajúcej akcie policajné hliadky zistili celkovo 114 priestupkov v doprave, 106 priestupcov vybavili blokovou pokutou, z toho v jednom prípade išlo o chodca, piatich previnilcov bude riešiť správny orgán, traja vodiči odišli s napomenutím," priblížila.



Policajti podrobili dychovým skúškam 624 osôb, pričom alkohol zistili v troch prípadoch. "Išlo o vodiča motorového vozidla, ktorý nafúkal do jedného promile, a dvoch cyklistov, ktorí mali v dychu viac ako jedno promile. Vodičovi auta policajti zadržali vodičský preukaz," doplnili.



Počas akcie prekročilo maximálnu povolenú rýchlosť 48 vodičov. "Desať osôb nebolo riadne pripútaných a dvaja vodiči sa venovali počas jazdy svojmu mobilnému telefónu," dodala polícia.