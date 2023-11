Policajti pomohli pri nehode, keď sa presúvali na hraničný priechod

Bratislava 24. novembra (TASR) - Dvojčlenná hliadka bratislavských policajtov v nedeľu (19. 11.) pri presune na hraničný priechod s Maďarskom pomohla štvorčlennej posádke po nehode. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Krátko pred 7.00 h počas jazdy spozorovali vozidlo značky Citroen C4, ktoré sa nachádzalo mimo vozovky a zjavne poškodené nárazom do stromu," priblížil Szeiff. Ako uviedol, policajti privolali na miesto dopravných policajtov aj rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). Do jednej z bratislavských nemocníc bola prevezená 24-ročná žena a 24-ročný muž. Ďalšiu 19-ročnú ženu ošetrili na mieste.



U vodiča nezistili prítomnosť alkoholu v dychu. "Podľa doterajších zistení pravdepodobnou príčinou nehody bolo neprispôsobenie jazdy vodičom, následkom čoho v uvedenom úseku zišiel mimo vozovky, kde došlo k nárazu do stromu," dodal hovorca s tým, že nedošlo k zraneniu iných osôb. Príčiny a okolnosti nehody vyšetrujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.