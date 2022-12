DO POTRAVÍN SO SKUTKOVAČOM: Polícia chytila mladíka priamo pri čine

Prešov 8. decembra (TASR) - Z prečinu krádeže polícia obvinila 18-ročného mladíka z obce Kapušany v okrese Prešov. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, na Mikuláša sa pokúsil vlámať do predajne potravín v obci.



"So skrutkovačom v ruke prišiel k bočným dverám predajne a pokúsil sa ich vypáčiť. Bol však vyrušený policajnou hliadkou, pred ktorou sa ešte pokúsil ukryť pod nakladaciu rampu, avšak neúspešne. Mladý muž sa obdobného konania už dopustil v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, za čo mu bola v priestupkovom konaní uložená bloková pokuta," uviedol Džobanik.



Ako doplnil, mladík skončil v cele policajného zaistenia a zároveň bol spracovaný návrh na podnet na jeho vzatie do väzby. Stíhaný je v takzvanom superrýchlom konaní.