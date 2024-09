ALKOHOL A NEHODY: Policajti v Trnavskom kraji sa cez víkend nenudili

Trnava 30. septembra (TASR) - Policajti riešili počas uplynulého víkendu v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) dopravné nehody i alkohol za volantom. Pri dvoch sobotných (28. 9.) nehodách prišlo v Trnave k poškodeniu dovedna šiestich zaparkovaných áut. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Dve autá mal poškodiť vodič jazdiaci pod vplyvom alkoholu (1,69 promile) na trnavskom parkovisku pred jednou z prevádzok mäsiarstva. "Potom mal pokračovať v jazde na Tatranskú ulicu, kde mal naraziť aj do tretieho osobného auta," priblížila polícia. Čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Ďalší vodič narazil pri cúvaní do troch zaparkovaných vozidiel na Murgašovej ulici v Trnave. "Policajti dychovou skúškou alkohol u vodiča nepotvrdili. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz," spresnili.



Polícia riešila aj dopravnú nehodu autobusu, ktorý musel v obci Borovce (okres Piešťany) náhle zabrzdiť. Počas toho na zem spadla jedna z cestujúcich, ktorú záchranári previezli do piešťanskej nemocnice. V nedeľu (29. 9.) zas policajná hliadka zastavila vodiča pod vplyvom alkoholu (1,08 promile) v meste Hlohovec.



Pri dopravnej nehode zasahovali policajti aj v obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda, kde mal 48-ročný vodič počas cúvania pod vplyvom alkoholu (2,38 promile) naraziť do zaparkovaného auta. Nevyhol sa obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.