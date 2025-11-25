< sekcia Regióny
Policajti skontrolovali na východe Slovenska viac ako 400 vodičov
Autor TASR
Prešov 25. novembra (TASR) - Viac ako 400 vodičov skontrolovali policajti v rámci spoločnej akcie na východe Slovenska. Ako uvádza polícia na sociálnej sieti, rozsiahla akcia prebehla koncom novembra na diaľnici D1, konkrétne na odstavných plochách v Štrbe, medzi Košicami a Prešovom a na ceste I/21 v Krajnej Poľane, v blízkosti hraničného priechodu Vyšný Komárnik - Barwinek.
Ako uvádza, do výkonu služby sa zapojili hliadky Krajských riaditeľstiev Policajného zboru z Prešova, Košíc, Banskej Bystrice a Žiliny, ako aj zástupcovia inšpektorátov práce, colných úradov, Národnej diaľničnej spoločnosti a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
Počas akcie policajti zistili 77 priestupkov vrátane siedmich porušení sociálnej legislatívy, dvoch porušení pri cestno-technických kontrolách, 11 prípadov preťaženia vozidiel, dvoch prípadov nadrozmernej jazdy bez predpísaných dokladov a 19 prípadov prekročenia rýchlosti. Zadržané boli tri osvedčenia o evidencii vozidla a tri tabuľky s evidenčným číslom. Finančná správa zaznamenala dve porušenia právnych predpisov.
