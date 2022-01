Policajti spozorovali požiar prístavby domu, majitelia s deťmi spali

Nesvady 21. januára (TASR) - Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hurbanove v okrese Komárno spozorovali počas nočnej hliadkovej služby v Nesvadoch požiar strechy prístavby rodinného domu. Zobudili nič netušiacich obyvateľov domu, ktorých sa im podarilo dostať do bezpečného priestoru, evakuovali susedov a uzavreli hlavný uzáver plynu. Na mieste vykonávali až do príchodu hasičov prvotné opatrenia. Vďaka ich pohotovému zásahu nedošlo k žiadnej ujme na zdraví a zároveň sa podarilo zachovať obývanú časť domu, informovala polícia.



Požiar prístavby rodinného domu spozorovali policajti na Jókaiho ulici. Podarilo sa im zobudiť 45-ročného majiteľa domu, ktorý vzápätí zobudil ďalších členov rodiny, 47-ročnú ženu s deťmi. Člen hliadky začal evakuovať susedov z priľahlých domov. „Policajti na mieste počuli aj podozrivé syčanie, predpokladali, že by mohlo dôjsť k úniku plynu a jeho výbuchu. Uzavreli preto hlavný uzáver plynu,“ opísala priebeh záchranných prác polícia. Požiar následne uhasili privolaní hasiči, škoda na majetku je predbežne vyčíslená na 30.000 eur.